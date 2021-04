Rizzoli: «Juventus-Napoli? Ha sbagliato Mariani, lo sa benissimo» (Di sabato 10 aprile 2021) Rizzoli conferma che ci sono stati degli errori arbitrali nel corso di Juventus-Napoli. La sua versione Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche degli episodi arbitrali riguardanti Juventus-Napoli. Le sue parole. JUVE-Napoli – «Ha sbagliato Mariani così come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro». VAR – «Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol. I numeri, le percentuali lo confermano». ARBTRI ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021)conferma che ci sono stati degli errori arbitrali nel corso di. La sua versione Nicola, designatore degli arbitri della Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche degli episodi arbitrali riguardanti. Le sue parole. JUVE-– «Hacosì come l’avar. Lo sannoanche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro». VAR – «Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol. I numeri, le percentuali lo confermano». ARBTRI ...

Advertising

gilnar76 : Rizzoli ammette: «Ecco cosa ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - _i_n_d_i_o_ : RT @Stonekey3: @ZZiliani Erano Rocchi, Orsato e Rizzoli. Su quei 3 giocatori della Juventus non può decidere pirlo. I giornalisti lo sann… - rizzoli_fake : #Pirlo chiarisce la situazione #McKennie praticamente dicendo nulla e chiedendo di non fare più domande sul caso! I… - Stonekey3 : @ZZiliani Erano Rocchi, Orsato e Rizzoli. Su quei 3 giocatori della Juventus non può decidere pirlo. I giornalisti lo sanno. -

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli Juventus Rizzoli giudica colpevoli arbitro e Var: bufera social ... "Il ritardo è dovuto al fatto che Rizzoli ha dovuto sistemare qualcosa al volo per qualche decisione essere molto discutibile. Non è un caso che sia Mariani che Di Paolo , arbitro e Var di Juventus -...

Marelli: Rizzoli ha cambiato designazioni dopo errori nei recuperi? Juventus - Genoa affidata a Di Bello , una designazione che mi sorprende, mi aspettavo un internazionale. Probabile che sia stata una scelta di riserva dopo i recuperi di mercoledì con Mariani e Di ...

PRIMA PAGINA CORRIERE - Rizzoli fa chiarezza dopo Juve-Napoli: 'Nel dubbio sempre al VAR' AreaNapoli.it Rizzoli: «Juve-Napoli? Hanno sbagliato sia Mariani sia al Var. Lo sanno. Bisogna andare al video» Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha intervistato Nicola Rizzoli superdesignatore degli arbitri in Serie A e B. Si comincia dagli errori in Juventus-Napoli, dai due rigori non visti ...

Rizzoli: «Juventus-Napoli? Ha sbagliato Mariani, lo sa benissimo» Rizzoli conferma che ci sono stati degli errori arbitrali nel corso di Juventus-Napoli. La sua versione Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere ...

... "Il ritardo è dovuto al fatto cheha dovuto sistemare qualcosa al volo per qualche decisione essere molto discutibile. Non è un caso che sia Mariani che Di Paolo , arbitro e Var di-...- Genoa affidata a Di Bello , una designazione che mi sorprende, mi aspettavo un internazionale. Probabile che sia stata una scelta di riserva dopo i recuperi di mercoledì con Mariani e Di ...Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha intervistato Nicola Rizzoli superdesignatore degli arbitri in Serie A e B. Si comincia dagli errori in Juventus-Napoli, dai due rigori non visti ...Rizzoli conferma che ci sono stati degli errori arbitrali nel corso di Juventus-Napoli. La sua versione Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A, ha rilasciato un’intervista al Corriere ...