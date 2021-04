Rizzoli: «Juve-Napoli? Hanno sbagliato sia Mariani sia al Var. Lo sanno. Bisogna andare al video» (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha intervistato Nicola Rizzoli superdesignatore degli arbitri in Serie A e B. Si comincia dagli errori in Juventus-Napoli, dai due rigori non visti (uno per parte). Ha sbagliato Mariani così come l’avar. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol. I numeri, le percentuali lo confermano. Un deciso passo avanti lo farà compiere il chiarimento live. L’obiettivo è quello di riuscire a comunicare, in tempo reale, con l’esterno la decisione che si è appena presa, la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021) Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha intervistato Nicolasuperdesignatore degli arbitri in Serie A e B. Si comincia dagli errori inntus-, dai due rigori non visti (uno per parte). Hacosì come l’avar. Lobenissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l’unico a non rivedere le immagini fosse proprio l’arbitro. Posso garantire che la tecnologia ha notevolmente ridotto il numero degli errori e non mi riferisco soltanto al fuorigioco e al gol non gol. I numeri, le percentuali lo confermano. Un deciso passo avanti lo farà compiere il chiarimento live. L’obiettivo è quello di riuscire a comunicare, in tempo reale, con l’esterno la decisione che si è appena presa, la ...

