(Di sabato 10 aprile 2021) Intervista esclusiva al Corriere dello Sport per il designatore arbitrale Nicolache tra i molti temi affrontati ha avuto modo di tornare sugli errori di Mariani nella gara tra Juve e Napoli dello scorso mercoledì e dire quella che sarà un'importante svolta per la classe arbitrale.e le spiegazionideglicaption id="attachment 1093261" align="alignnone" width="561" Juventus-Napoli (getty images)/captionSulla gara tra Juventus e Napoli e la mancata consultazione del Varo: "Ha sbagliato Mariani così come l'AVAR. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l'unico a non rivedere le immagini fosse proprio l'arbitro", ha detto.Sul carattere deglie la ...

Advertising

ItaSportPress : Rizzoli annuncia: 'Arbitri spiegheranno live le decisioni' - -

Ultime Notizie dalla rete : Rizzoli annuncia

Fiorentina.it

Un traguardo enfatizzato da Bonaccini che sulla sua pagina Facebookper venerdì l'arrivo ... una decina quelli del, mentre l'Ausl ha organizzato per oggi e domani due sedute ad hoc: "...La casa editricela pubblicazione a ottobre di ' The storyteller'. Storie di vita e di musica ' del vincitore di un Grammy, regista di documentari e autore Dave Grohl. Per quelli che non lo conoscono, ...Intervista esclusiva al Corriere dello Sport per il designatore arbitrale Nicola Rizzoli che tra i molti temi affrontati ha avuto modo di tornare sugli errori di Mariani nella gara tra Juve e Napoli ...Il designatore di A e B ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale annuncia anche qualche novità Queste alcune parole di Nicola Rizzoli, a cominciare dall’utilizzo del Var ...