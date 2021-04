Ritardi per pagamenti bonus collaboratori sportivi 2021: risposta ufficiale (Di sabato 10 aprile 2021) Occorre per forza di cose un nuovo aggiornamento, per quanto riguarda la questione del bonus collaboratori sportivi 2021. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso pochi giorni fa, ho notato che in tanti sui social non solo si lamentano della mancata ricezione dei pagamenti relativi ai mesi che vanno da gennaio a marzo, ma anche di attendere da giorni la tanto discussa email per confermare i requisiti previsti dal Decreto Sostegni. Una questione che va per forza di cose approfondita oggi 10 aprile. La situazione sul bonus collaboratori sportivi 2021 oggi 10 aprile In realtà, ci sono diverse situazioni da prendere in esame. Ad esempio, abbiamo anche chi ha ricevuto regolarmente la suddetta email, senza rispondere ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Occorre per forza di cose un nuovo aggiornamento, per quanto riguarda la questione del. In particolare, dopo il punto della situazione condiviso pochi giorni fa, ho notato che in tanti sui social non solo si lamentano della mancata ricezione deirelativi ai mesi che vanno da gennaio a marzo, ma anche di attendere da giorni la tanto discussa email per confermare i requisiti previsti dal Decreto Sostegni. Una questione che va per forza di cose approfondita oggi 10 aprile. La situazione suloggi 10 aprile In realtà, ci sono diverse situazioni da prendere in esame. Ad esempio, abbiamo anche chi ha ricevuto regolarmente la suddetta email, senza rispondere ...

