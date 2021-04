Riaperture, torna la zona gialla: c’è la data. Cosa succede per bar, ristoranti e cinema (Di sabato 10 aprile 2021) Potrebbero esserci le prime Riaperture a partire dalla penultima settimana di aprile. Il Governo, tuttavia, mantiene la linea dei rigore: si aprirà soltanto se i dati dovessero migliorare. Due giorni fa Draghi ha detto, in conferenza stampa, che “ora non ho una data, ci stiamo pensando in questi giorni. E poi dipende dall’andamento dei contagi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 10 aprile 2021) Potrebbero esserci le primea partire dalla penultima settimana di aprile. Il Governo, tuttavia, mantiene la linea dei rigore: si aprirà soltanto se i dati dovessero migliorare. Due giorni fa Draghi ha detto, in conferenza stampa, che “ora non ho una, ci stiamo pensando in questi giorni. E poi dipende dall’andamento dei contagi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

