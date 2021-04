Riaperture | la data c’è Dal 19 aprile ripartenza per ristoranti | bar | cinema e teatri Ma Speranza…

(Di sabato 10 aprile 2021), lanon c’è. Lo ha detto Mario Draghi. Ma secondo un retroscena del Messaggero lainvece ci sarebbe. Ed è quella del 19. Da quel giorno potrebbero avviarsi leper bar,. Ma i rigoristi non demordono: in prima linea il ministro della Salute Speranza e poi tutto il Cts, che mantiene un atteggiamento di “prudenza”. Si teme l’aggressività delle varianti. Ma soprattutto si aspetta che il piano vaccinale metta al sicuro la fascia d’età più a rischio. Dai 70 anni in su., dieci regioni hanno già dati da fascia gialla Circola però anche un cauto ottimismo. “Diverse Regioni che attualmente sono in fascia arancione – scrive Il Messaggero – come Lazio, Umbria, Veneto, Abruzzo, Basilicata, ...

è prudente e pragmatico. 'Tutti vogliamo lenelle prossime settimane. E ci saranno, perché capisco appieno il senso di disperazione e ... ha detto giovedì, 'ma non ho una, dipende dall'..."Non ho unaper le, dipende dai contagi e dalle vaccinazioni" . In un'Italia ormai perlopiù in zona arancione, con poche Regioni in fascia rossa, il premier Draghi continua sulla linea della ...Non solo, ma dall’1 maggio, il governatore del Nevada darà potere alle singole contee per decidere nelle riaperture. Las Vegas dipende dalla contea di Clark e le prime indicazioni che filtrano, ...Mario Draghi è prudente e pragmatico. «Tutti vogliamo le riaperture nelle prossime settimane. E ci saranno, perché capisco appieno il senso di disperazione e di alienazione ...