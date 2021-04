“Riapertura di bar, ristoranti e cinema” nella zona gialla. Ecco le regioni che hanno i numeri per farlo. (Di sabato 10 aprile 2021) Finalmente l’Italia sembra uscire da un brutto momento in cui era completamente rossa, con le relative restrizioni, e dalla prossima settimana molte regioni potranno tornare in zona arancione, e alcune sperano addirittura in una promozione in fascia gialla, con le relative riaperture possibili. Le speranze delle regioni L’ultimo monitoraggio settimanale ha svelato dati non terribili come quelli precedenti, l’indice Rt è al momento sotto la soglia di 1 in molte regioni ovvero Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Bolzano e Trento. Ma le possibilità di passare in zona gialla non sono per tutte, vediamo chi potrebbe iniziare a sperare. Innanzitutto Bolzano, Veneto e Lazio ma non ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 10 aprile 2021) Finalmente l’Italia sembra uscire da un brutto momento in cui era completamente rossa, con le relative restrizioni, e dalla prossima settimana moltepotranno tornare inarancione, e alcune sperano addirittura in una promozione in fascia, con le relative riaperture possibili. Le speranze delleL’ultimo monitoraggio settimanale ha svelato dati non terribili come quelli precedenti, l’indice Rt è al momento sotto la soglia di 1 in molteovvero Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, Veneto, Bolzano e Trento. Ma le possibilità di passare innon sono per tutte, vediamo chi potrebbe iniziare a sperare. Innanzitutto Bolzano, Veneto e Lazio ma non ...

