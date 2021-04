Resident Evil Village | Nuovi dettagli su Madre Miranda | mappa e funzionalità PS5

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 10 aprile 2021) A meno di un mese dal lancio di, quest’oggi si torna a parlare del titolo, consu una figura misteriosa nota come, lacon i luoghi che potrete esplorare ed alcunepossibili solo su PS5.: Laesplorabile Innon potrete solo esplorare il villaggio e l’imponente castello, ma anche luoghi come il Bacino di Moreau, la Fabbrica di Heisenberg, la Casa Beneviento ed altre ancora. Il mondo di gioco è composto da macro aree per un totale di 8 location come I Mulini a Vento, la Casa di Luiza, il Mulino dI otto ed alcune aree più piccole. Le ...