Repubblica sul futuro di Fonseca: non viene certo voglia di lasciare Roma per il Napoli e la Fiorentina (Di sabato 10 aprile 2021) Repubblica Roma affronta il tema del futuro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma. Nessuno, nel club, scrive, ha mai “mosso un muscolo per rassicurarlo sul futuro” o per “aprire una discussione sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno”. Ma non è che al tecnico siano arrivate offerte da club importanti, continua il quotidiano. Citando anche il Napoli. “certo, non è che sin qui per averlo si siano fatti sotto i migliori club del mondo. Un sondaggio del Benfica, una dimostrazione di interesse dello Slavia Praga, la più concreta forse da parte dello Zenit. Più Napoli e Fiorentina, almeno curiose di vedere cosa sarà. Non sono nomi per cui viene voglia di lasciare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 aprile 2021)affronta il tema deldi Paulosulla panchina della. Nessuno, nel club, scrive, ha mai “mosso un muscolo per rassicurarlo sul” o per “aprire una discussione sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno”. Ma non è che al tecnico siano arrivate offerte da club importanti, continua il quotidiano. Citando anche il. “, non è che sin qui per averlo si siano fatti sotto i migliori club del mondo. Un sondaggio del Benfica, una dimostrazione di interesse dello Slavia Praga, la più concreta forse da parte dello Zenit. Più, almeno curiose di vedere cosa sarà. Non sono nomi per cuidi...

Advertising

espressonline : Perché Michela Murgia ha ragione sul generale Figliuolo. Di @bravimabasta - repubblica : Arcelor Mittal, il ministro Orlando chiama l'ad Morselli: 'L'azienda chiarisca sul licenziamento dell'operaio di Ta… - repubblica : Comune Napoli, i dipendenti racconteranno i propri sogni per il benessere sul lavoro - napolista : Repubblica sul futuro di #Fonseca: non viene certo voglia di lasciare Roma per il #Napoli e la Fiorentina Il quotid… - giulianofalco : RT @Italiantifa: Sul profilo di Matteo Salvini continua il linciaggio seriale di @lauraboldrini. La vergogna,l'odio seriale 'IL CINISMO' de… -