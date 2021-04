Regina Elisabetta piange la scomparsa del Principe Filippo | le toccanti parole

(Di sabato 10 aprile 2021) Laha annunciato sui social e in tv, ladel marito e: ecco le primedella sovrana inglese Per la Corona Inglese non è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - VanityFairIt : «È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell'amato marito, Sua Altezza Reale il principe… - chetempochefa : È morto Filippo il marito della Regina Elisabetta II. Il principe di Edimburgo è morto a 99 anni nel castello di Wi… - lucianoarius : Sarebbe bello che arrivassero le mie Condoglianze alla Regina Elisabetta per la morte del Principe consorte Filippo… - GiaPettinelli : Principe Filippo: il funerale sabato prossimo. Harry ci sarà ma senza Meghan - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Era semplice l'ultimo desiderio del principe Filippo : morire a casa sua, nel suo letto . E al suo fianco, ieri per l'ultimo respiro, non è mancata la sua Lilibet. Laè stata l'ultima persona a dire addio al duca di Edimburgo al castello di Windsor , dopo che nella notte di giovedì ci sarebbe stato un peggioramento delle condizioni del marito. ...Il principe consorte si è spento ieri all'età di 99 anni , a suo fianco c'era laII . La stessaha condiviso con i britannici il dolore per aver perso la perso "sua forza" . ...i vicini Frogmore Gardens hanno sostituito l'Abbazia di Westminster come luogo di sepoltura dei menbri della monarchia britannica. Anche la regina Elisabetta ha già scelto la Cappella come luogo della ...i vicini Frogmore Gardens hanno sostituito l'Abbazia di Westminster come luogo di sepoltura dei menbri della monarchia britannica. Anche la regina Elisabetta ha già scelto la Cappella come luogo della ...