Reggina - Lr Vicenza: i convocati (Di sabato 10 aprile 2021) PORTIERI Grandi Perina Zecchin DIFENSORI Barlocco Beruatto Bruscagin Cappelleti Ierardi Padella Pasini Valentini CENTROCAMPISTI Agazzi Cinelli Da Riva Nalini Pontisso Rigoni Vandeputte Zonta ... Leggi su vicenzatoday (Di sabato 10 aprile 2021) PORTIERI Grandi Perina Zecchin DIFENSORI Barlocco Beruatto Bruscagin Cappelleti Ierardi Padella Pasini Valentini CENTROCAMPISTI Agazzi Cinelli Da Riva Nalini Pontisso Rigoni Vandeputte Zonta ...

Advertising

strillsport : Reggina-Vicenza, Baroni cambia poco o tanto? Ma con un Folorunsho in più - tuttoreggina : #RegginaVicenza, la probabile amaranto: volata per l'unica maglia in attacco #serieB #TuttoReggina - tuttoreggina : #RegginaVicenza, come e dove vederla: streaming; LIVE su #TuttoReggina #serieB - FilippoMammi : Per la nostra rubrica #APuntadiCalcio, il pezzo di Antonio Spina che analizza i futuri obiettivi della… - citynowit : L'attaccante argentino della Reggina, potrebbe iniziare da titolare dopo tanto tempo -