Reddito di cittadinanza, 84 furbetti denunciati dai carabinieri nel Casertano (VIDEO) (Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Caserta – Ottantaquattro persone residenti nel Casertano sono state denunciate dai carabinieri perché avrebbero percepito il Reddito di cittadinanza senza averne titolo; altri 18 percettori sono stati invece segnalati all'Inps per la sospensione del beneficio, avendone perso diritto in quanto destinatari di misure cautelari personali o scoperti mentre prestavano attività lavorativa. In totale l'importo non dovuto percepito è di 500mila euro. Tra le posizioni emerse figurano 5 soggetti appartenenti o attigui alla criminalità organizzata e 52 con precedenti per reati comuni. In totale l'attività di verifica effettuata dai carabinieri del Comando Provinciale di Caserta ha riguardato una platea di beneficiari di 3300 persone. Grazie all'esame incrociato tra i dati ...

