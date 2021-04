Rebic, Kessie e Leao, il Milan vince 3-1 a Parma (Di sabato 10 aprile 2021) Parma (ITALPRESS) – Il Milan vince, Ibrahimovic si fa espellere. Al Tardini la squadra di Pioli in 10 uomini per mezz’ora batte il Parma 3-1 e continua la sua marcia vincente in trasferta: il Milan ha vinto quindici delle ultime diciassette partite lontane da San Siro collezionando ventuno dei ventinove punti del 2021 proprio tra le mura avversarie. Il Milan risolve la pratica nella prima frazione di gioco con due reti che hanno in comune la stessa azione manovrata ma interpreti diversi. Per il vantaggio rossonero bisogna aspettare 9?: Ibrahimovic controlla un pallone difficile, lo gestisce e lo serve in mezzo a cinque avversari a Rebic che si gira e col destro lascia partire un tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali. L’azione del secondo gol è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 aprile 2021)(ITALPRESS) – Il, Ibrahimovic si fa espellere. Al Tardini la squadra di Pioli in 10 uomini per mezz’ora batte il3-1 e continua la sua marciante in trasferta: ilha vinto quindici delle ultime diciassette partite lontane da San Siro collezionando ventuno dei ventinove punti del 2021 proprio tra le mura avversarie. Ilrisolve la pratica nella prima frazione di gioco con due reti che hanno in comune la stessa azione manovrata ma interpreti diversi. Per il vantaggio rossonero bisogna aspettare 9?: Ibrahimovic controlla un pallone difficile, lo gestisce e lo serve in mezzo a cinque avversari ache si gira e col destro lascia partire un tiro che si infila sotto l’incrocio dei pali. L’azione del secondo gol è ...

