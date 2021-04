Realpolitik. Tutte le ragioni per cui della Turchia “si ha bisogno” (Di sabato 10 aprile 2021) “Il primo ministro Mario Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente Recep Tayyp Erdogan, la Turchia si è allontanata dallo Stato di diritto, dalla democrazia e dalle libertà fondamentali nell’ultimo decennio. Non è un paese libero per tutti i suoi cittadini”, dice Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo. Weber commenta le parole dure con cui il presidente del Consiglio ha definito il turco un “dittatore” – “di cui però si ha bisogno”, ha detto Draghi in conferenza stampa giovedì 8 aprile, rivendicando il diritto “nell’esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società”. “Parlare chiaramente e onestamente dei fatti sul campo”, replica Weber ricordando la possibilità che comunque l’Ue stringa con Ankara un “partenariato costruttivo”; bisogna “essere anche pronti a cooperare per assicurare gli ... Leggi su formiche (Di sabato 10 aprile 2021) “Il primo ministro Mario Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente Recep Tayyp Erdogan, lasi è allontanata dallo Stato di diritto, dalla democrazia e dalle libertà fondamentali nell’ultimo decennio. Non è un paese libero per tutti i suoi cittadini”, dice Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo. Weber commenta le parole dure con cui il presidente del Consiglio ha definito il turco un “dittatore” – “di cui però si ha”, ha detto Draghi in conferenza stampa giovedì 8 aprile, rivendicando il diritto “nell’esprimere la propria diversità di vedute e di visionisocietà”. “Parlare chiaramente e onestamente dei fatti sul campo”, replica Weber ricordando la possibilità che comunque l’Ue stringa con Ankara un “partenariato costruttivo”; bisogna “essere anche pronti a cooperare per assicurare gli ...

Dittatori ma anche alleati. I casi celebri, da Roosevelt a Draghi ... ma anche Realpolitik nei rapporti internazionali. Riavvolgiamo la bobina della storia di una ... E domenica sera 15 novembre organizza un grande ricevimento anche con 200 giovani donne italiane: tutte ...

L'equilibrista ...dire "ho voluto io Speranza nel governo e ne ho molta stima" significa togliere una volte per tutte ... cooperare con un dittatore rientra in quella realpolitik che può piacere o meno. Ma se qualcuno è ...

