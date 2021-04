Realpolitik Perché la Turchia è importante | anzi “ne abbiamo bisogno”?

Leggi su formiche

(Di sabato 10 aprile 2021) “Il primo ministro Mario Draghi ha ragione, sotto la guida del presidente Recep Tayyp Erdogan, lasi è allontanata dallo Stato di diritto, dalla democrazia e dalle libertà fondamentali nell’ultimo decennio. Non è un paese libero per tutti i suoi cittadini”, dice Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo. Weber commenta le parole dure con cui il presidente del Consiglio ha definito il turco un “dittatore” – “di cui però si ha”, ha detto Draghi in conferenza stampa giovedì 8 aprile, rivendicando il diritto “nell’esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società”. “Parlare chiaramente e onestamente dei fatti sul campo”, replica Weber ricordando la possibilità che comunque l’Ue stringa con Ankara un “partenariato costruttivo”; bisogna “essere anche pronti a cooperare per assicurare gli interessi del ...