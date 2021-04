Real Madrid-Barcellona 1-0 | gol incredibile di Benzema | tacco straordinario VIDEO

(Di sabato 10 aprile 2021) Karimha sbloccato il ‘Clasico’ valido per la trentesima giornata dalla Liga 2020/2021. Il francese ha siglato la rete dell’1-0 in favore dei Blancos, durante, la sfida più attesa dell’anno e importantissima in ottica lotta al titolo. Vazquez ha servito un assist teso al bacio per il centravanti francese, abilissimo a superare Ter Stegen con un colpo dipregevole. Di seguito ildell’izzazione di, colpo magnifico al 14?. GOLSportFace.

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Barcelona *(Benzema 14') #SSFootball

Lo 0-0 nel Clasico spagnolo tra Real Madrid e Barcellona dura solo 13 minuti. A sbloccare la gara dell'Alfredo Di Stefano ci pensa il solito Karim Benzema con una giocata sensazionale. Valverde salta ...