Ranieri Guerra scrisse a Brusaferro: farò ritirare quel report sull'Italia

La frase è agli atti dell'inchiesta per epidemia colposa della procura di Bergamo in cui Guerra è ora indagato per falso. Lo scorso maggio, avrebbe fatto rimuovere dal sito dell'Oms il documento in ...

