Raffica di denunce e sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti-Covid

(Di sabato 10 aprile 2021) A Bergamo sanzionati 21 clienti. Bar chiuso per 5 giorni. Nel torinese sanzionato parrucchiere e cliente: attività aperta nonostante in zona rossa

Advertising

mrtnbll04 : Raga se non esce Martina denunce a raffica #amici20 - AScribellito : RT @mattinodinapoli: Controlli anti-Covid a Napoli: raffica di multe e denunce - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Controlli anti-Covid a Napoli: raffica di multe e denunce - mattinodinapoli : Controlli anti-Covid a Napoli: raffica di multe e denunce - OggiMilazzo : Milazzo, nel week end di Pasqua raffica di denunce durante i controlli dei carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Raffica denunce

Qdpnews

I Carabinieri della Compagnia di Trapani, negli ultimi giorni, sono stati particolarmente impegnati in attività di prevenzione ad ampio raggio con l'esecuzione di un servizio straordinario di ...I controlli si sono concentrati nelle abitazioniLa donna in passato non aveva mai sporto denuncia nella vana speranza che il marito potesse cambiare la propria condotta violenta. Tuttavia, agli inizi del mese di febbraio la donna, stanca delle ...è quello che accadeva all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela come scoperto da una indagine dei carabinieri denominata significativamente "Magna Magna" che nelle scorse ore ha portato ...