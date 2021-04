RAFA MIR, IL SALVAGENTE DELL’HUESCA (Di sabato 10 aprile 2021) Quella che fino ad un mese fa sembrava un sogno più che un obiettivo difficile da raggiungere, sta invece prendendo forma in quel di Aragona, precisamente ad Huesca. Dopo una stagione alquanto sottotono, la salvezza sembrava un qualcosa che stava man mano svanendo. Ed invece, quello che sembrava inimmaginabile, si sta avverando, grazie anche all’apporto di un giovane ragazzo spagnolo: RAFA Mir. Le doppiette del giovane 23enne contro il Levante e di ieri contro l’Elche, hanno completamente ribaltato ogni pronostico. Nato a Javalí Nuevo, in provincia di Murcia, RAFA Mir inizia la sua storia con il pallone come calciatore nel futsal, il calcetto o calcio a 5, proclamandosi al primo anno campione di Spagna con la squadra della sua città natale, El Pozo de Murcia dopo aver segnato 120 gol. Dopo i primi passi nel futsal, Mir dedice di passare al calcio, e ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Quella che fino ad un mese fa sembrava un sogno più che un obiettivo difficile da raggiungere, sta invece prendendo forma in quel di Aragona, precisamente ad Huesca. Dopo una stagione alquanto sottotono, la salvezza sembrava un qualcosa che stava man mano svanendo. Ed invece, quello che sembrava inimmaginabile, si sta avverando, grazie anche all’apporto di un giovane ragazzo spagnolo:Mir. Le doppiette del giovane 23enne contro il Levante e di ieri contro l’Elche, hanno completamente ribaltato ogni pronostico. Nato a Javalí Nuevo, in provincia di Murcia,Mir inizia la sua storia con il pallone come calciatore nel futsal, il calcetto o calcio a 5, proclamandosi al primo anno campione di Spagna con la squadra della sua città natale, El Pozo de Murcia dopo aver segnato 120 gol. Dopo i primi passi nel futsal, Mir dedice di passare al calcio, e ...

Huesca: Rafa Mir vuole una big e il Wolverhampton ha già deciso il suo futuro Commenta per primo Una stagione da 13 gol in tutte le competizioni, la migliore dal punto di vista individuale, e Rafa Mir è pronto a giocarsi una chance in una big. A giugno scade il suo contratto di prestito all'Huesca dal Wolverhampton che, secondo quanto riferisce la stampa spagnola, ha già deciso di ...

Liga, l'Huesca batte 2 - 0 il Levante e rientra in corsa per la salvezza VALENCIA (Spagna) - Nell'anticipo della 29ª giornata di Liga l' Huesca batte fuori casa il Levante 2 - 0 . A decidere la sfida del Ciutat de Valencia una doppietta di Rafa Mir , che proietta la sua squadra nuovamente in corsa salvezza, con l' Elche quart'ultimo distante solo un punto (ma con la gara col Betis ancora da disputare).

RAFA MIR, IL SALVAGENTE DELL'HUESCA alfredopedulla.com Rafa Mir e Pacheta, il Huesca alimenta le speranze di salvezza Un bomber ritrovato e un allenatore pragmatico hanno tirato fuori il Huesca dalla zona retrocessione per la prima volta in stagione ...

Liga, colpo Huesca contro l'Elche: autogol per Vavro Al 3' passano i padroni di casa con l'incornata di Mir, palla al centro del campo e sull'azione successiva arriva l'autorete di Vavro, innescata dall'assist dell'ex Atalanta Mojica, che rimette immedi ...

