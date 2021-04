Rachael Blackmore fa la storia | prima donna a trionfare nel Grand National

(Di sabato 10 aprile 2021) fatta laalla 173ª edizione. Per lavolta dalla sua nascita, nel 1839, il Grandi Aintree va a una. Merito della 31enne irlandese, che in sella a Minella ...

La Gazzetta dello Sport

fatta la storia alla 173ª edizione. Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1839, il Gran National di Aintree va a una donna. Merito della 31enne irlandese, che in sella a Minella Times ha spezzato un incantesimo. Un trionfo nella classica per eccellenza dell'ostacolismo mondiale, uno steeplechase con handicap su un percorso di 6.907 ...La 31enne irlandese, in sella a Honeysuckle, è la prima donna a conquistare in Inghilterra il Champion Hurdle di . - -Oggi il GP Stabile: da battere Chrono Ek tra i maschi e Clelia d'Arc tra le femmine. Trotto: niente Torino per Bepi Bi; anche Mellby Drake diventa italiano; successi di Gelormini e Cracchiolo. Galoppo ...