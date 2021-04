«Quasi nessuno farebbe AstraZeneca»: i sondaggi affossano il vaccino inglese (Video) (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – Chi di terrorismo mediatico ferisce, di terrorismo mediatico perisce. La stampa mainstream, infatti, ha trascorso mesi e mesi a farci credere che il Covid-19 fosse una specie di morbo incurabile. Allo stesso modo, non ha fatto altro che colpevolizzare come irresponsabili untori i runner, i cittadini che portavano a spasso il cane, i giovani, la movida e chi più ne ha più ne metta. Risultato: italiani spaventati e tutti che si guardano in cagnesco. Poi, però, ecco che arrivano alcune morti sospette dopo la somministrazione di AstraZeneca, e la gente, ovviamente, risponde nella maniera che le è stata insegnata: spaventandosi. Risultato: secondo i sondaggi, solo lo 0,9 per cento degli italiani assumerebbe il vaccino AstraZeneca. I sondaggi bocciano AstraZeneca È ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr – Chi di terrorismo mediatico ferisce, di terrorismo mediatico perisce. La stampa mainstream, infatti, ha trascorso mesi e mesi a farci credere che il Covid-19 fosse una specie di morbo incurabile. Allo stesso modo, non ha fatto altro che colpevolizzare come irresponsabili untori i runner, i cittadini che portavano a spasso il cane, i giovani, la movida e chi più ne ha più ne metta. Risultato: italiani spaventati e tutti che si guardano in cagnesco. Poi, però, ecco che arrivano alcune morti sospette dopo la somministrazione di, e la gente, ovviamente, risponde nella maniera che le è stata insegnata: spaventandosi. Risultato: secondo i, solo lo 0,9 per cento degli italiani assumerebbe il. IboccianoÈ ...

