“Quanto guadagna Drusilla Gucci”. Isola dei Famosi, ora spunta la cifra (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi. Si tratta di un programma che piace al pubblico: i fan apprezzano la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e alle battute taglienti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica. Quando si progetta un reality come questo c’è anche grande curiosità per capire Quanto guadagnano i protagonisti di questa avventura. Ci ha pensato il magazine Cosmopolitan a svelare alcune cifre. E si tratta di grandi compensi, segno che la produzione non ha voluto badare a spese per la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. (Continua dopo la foto) Su ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) Prosegue il successo dell’edizione 2021 dell’dei. Si tratta di un programma che piace al pubblico: i fan apprezzano la formula scelta da Mediaset. Grazie alla conduzione frizzante di Ilary Blasi e alle battute taglienti degli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, non ci si annoia mai. Poi ci pensano i vari naufraghi con le loro prese di posizione a rendere l’atmosfera sempre elettrica. Quando si progetta un reality come questo c’è anche grande curiosità per capireno i protagonisti di questa avventura. Ci ha pensato il magazine Cosmopolitan a svelare alcune cifre. E si tratta di grandi compensi, segno che la produzione non ha voluto badare a spese per la quindicesima edizione dell’dei. (Continua dopo la foto) Su ...

Advertising

infoitcultura : Silvia Toffanin, quanto guadagna la conduttrice di Verissimo? Patrimonio e stipendio - 2centesimi : @Mattia31768362 Dimmi perché dovrei seguire il commento/consiglio (?) di uno che a quanto pare non capisce le basi… - Dario44210351 : @fdragoni Quanto guadagna Corradino, certo a lui che si chiuda o apra non importa e non è vero che in altri Stati c… - ALFO100897 : Quello che oggigiorno conta di più nella vita è l'apparire, non l''essere'! - DrimRoom : RT @DomaniGiornale: Mentre ci si chiede cosa mai c’entri #Ferragni con la sostenibilità ambientale, Tod’s si assicura un canale privilegiat… -