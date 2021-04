Qualificazioni Masters 1000 Montecarlo | Travaglia e Caruso approdano al turno decisivo

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Hanno preso il via ledeldi, secondo ‘Mille’ della stagione, di scena nel Principato di Monaco. Avvio agrodolce per i colori azzurri, che vantano sei atleti ai nastri di partenza ma ne hanno già perso uno. Si tratta di Gianluca Mager, sconfitto al primoda Kamil Majchrzak. Nulla da fare per il giocatore sanremese, che ha ceduto il passo al suo avversario con un periodico 6-3 in poco più di un’ora di gioco. Il polacco ha dominato entrambi i set e, seppur contro pronostico, ha firmato un comodo successo. Per il tennis italiano, però, ci sono anche buone notizie. Salvatoreha infatti liquidato in due set Martin Klizan ed è approdato al. Prestazione solida da parte del 28enne siciliano, ...