Pro Loco Sarno iscritta tra le APS campane | Cerrato | “Una grandissima soddisfazione”  

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Ancora soddisfazioni e crescita per la Prodi, che negli scorsi giorni è entrata a far parte delle associazioni di promozione sociale, a decretarlo, la Giunta regionale campana. “E’ sicuramente un altro grandissimo passo in avanti”, ha detto il presidente dell’associazione, Vincenzo, il cui nome negli scorsi giorni è balzato alla cronaca, insieme a quello di Sara Salerno, per aver donato delle uova pasquali e delle mascherine alla mensa dei poveri “San Francesco” della città capoluogo. “Con questo nuovo capitolo che è appena stato iniziato – ha continuato-, possiamo finalmente partecipare a numerose attività, rendendo la nostra associazione più attiva e sicuramente più operativa a favore della comunità. Questo inoltre è anche un modo ...

