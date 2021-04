Principe Filippo | sabato il funerale alla St George' s Chapel

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) - Ildel, morto ieri all'età di 99 anni, si terranno17 aprile alle 15 (le 16 in Italia) nella St'sdi Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. IlHarry è atteso nel Regno Unito per le esequie del nonno, il duca di Edimburgo. Se fonti della famiglia reale danno certa la sua partenza dagli Usa, viene però ritenuta improbabile la presenza anche della moglie Meghan Markle, la cui seconda gravidanza è in stato avanzato. "Lui ci sarà, naturalmente, non importa quanto difficili siano i rapporti con la famiglia", hanno riferito le fonti al New York Post, in riferimento alle recenti polemiche suscitate dcontroversa intervista rilasciata da Harry e Meghan a Oprah Winfrey.