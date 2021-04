Prima dose al 68% degli over 80, al 38% la doppia somministrazione (Di sabato 10 aprile 2021) AGI – Il 68,20% degli over 80 in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-covid. Lo rileva il report settimanale della presidenza del consiglio dei ministri. Entrambe le dosi sono state somministrate al 38,79/% degli appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 -79 anni, il 19,89% ha ricevuto la Prima dose mentre solo il 2,48% ha beneficiato di entrambe le somministrazioni. Sono 2.008.057 le dosi di vaccino somministrate nell'ultima settimana in Italia. Il dato, contenuto nel report della presidenza del Consiglio, è aggiornato a questa mattina alle 8 che fissa a 12.509.898 il numero complessivo delle somministrazioni. Dal report emerge anche una crescita dei punti vaccinali: +108 rispetto alla settimana precedente, +741 dal 25 febbraio ... Leggi su agi (Di sabato 10 aprile 2021) AGI – Il 68,20%80 in Italia ha ricevuto almeno unadi vaccino anti-covid. Lo rileva il report settimanale della presidenza del consiglio dei ministri. Entrambe le dosi sono state somministrate al 38,79/%appartenenti alla stessa fascia. In riferimento alla fascia di età 70 -79 anni, il 19,89% ha ricevuto lamentre solo il 2,48% ha beneficiato di entrambe le somministrazioni. Sono 2.008.057 le dosi di vaccino somministrate nell'ultima settimana in Italia. Il dato, contenuto nel report della presidenza del Consiglio, è aggiornato a questa mattina alle 8 che fissa a 12.509.898 il numero complessivo delle somministrazioni. Dal report emerge anche una crescita dei punti vaccinali: +108 rispetto alla settimana precedente, +741 dal 25 febbraio ...

