“Preso a calci e pugni perché gay e ora vivo con la paura” (Di sabato 10 aprile 2021) Henry Gomez Simòn Andre è un ragazzo del Cile ma ormai vive a Torino da due anni. Si trova in città per frequentare la scuola di circo e a Pasqua è stato aggredito solo perché gay: cinque persone lo hanno circordato, vicino alla stazione di Porta Nuova e poi lo hanno picchiato e insultato per il suo orientamento sessuale. Tutto è iniziato perché Henry indossava un capo di abbigliamento che ha scatenato la violenza degli aggressori: si trattava, racconta La Stampa, di un “crop top colorato. Una t-shirt un po’ corta”. E sono subito partiti gli insulti: “Mi hanno urlato “maricón” (espressione dispregiativa con cui in spagnolo si indicano gli omosessuali, ndr) – racconta – Poi uno di questi mi si è avvicinato e mi ha tirato un pugno. E ancora un altro. Io cercavo solo di non cadere, di restare in piedi, quando sono stato colpito con un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Henry Gomez Simòn Andre è un ragazzo del Cile ma ormai vive a Torino da due anni. Si trova in città per frequentare la scuola di circo e a Pasqua è stato aggredito sologay: cinque persone lo hanno circordato, vicino alla stazione di Porta Nuova e poi lo hanno picchiato e insultato per il suo orientamento sessuale. Tutto è iniziatoHenry indossava un capo di abbigliamento che ha scatenato la violenza degli aggressori: si trattava, racconta La Stampa, di un “crop top colorato. Una t-shirt un po’ corta”. E sono subito partiti gli insulti: “Mi hanno urlato “maricón” (espressione dispregiativa con cui in spagnolo si indicano gli omosessuali, ndr) – racconta – Poi uno di questi mi si è avvicinato e mi ha tirato un pugno. E ancora un altro. Io cercavo solo di non cadere, di restare in piedi, quando sono stato colpito con un ...

