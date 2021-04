Premier League, Manchester City-Leeds United: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 10 aprile 2021) La trentunesima giornata di Premier League alle 13:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Etihad Stadium e può diventare decisiva. Ecco le probabili formazioni di Manchester City–Leeds United. Una sfida che mette di fronte due allenatori che hanno fatto del proprio credo di calcio un vero e proprio segno di riconoscimento. Da una parte Pep Guardiola, colui che ha cambiato il calcio negli ultimi quindici anni tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, Dall’altra El Loco Bielsa, uno dei grandi maestri del pallone, visto come punto di riferimento da tanti colleghi, tra cui lo stesso Guardiola. Due allenatori che si stimano e che oggi si sfideranno alle 16:30 in un match imperdibile. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 aprile 2021) La trentunesima giornata dialle 13:30 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena all’Etihad Stadium e può diventare decisiva. Ecco ledi. Una sfida che mette di fronte due allenatori che hanno fatto del proprio credo di calcio un vero e proprio segno di riconoscimento. Da una parte Pep Guardiola, colui che ha cambiato il calcio negli ultimi quindici anni tra Barcellona, Bayern Monaco e, Dall’altra El Loco Bielsa, uno dei grandi maestri del pallone, visto come punto di riferimento da tanti colleghi, tra cui lo stesso Guardiola. Due allenatori che si stimano e che oggi si sfideranno alle 16:30 in un match imperdibile. Il ...

