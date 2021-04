Premier League | i risultati della trentunesima giornata | vincono Wolves e Leeds Bene il Liverpool

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio della Premier al principe Filippo ?? Due minuti di silenzio prima di Fulham-Wolves ?? VIDEO ?… - sportli26181512 : Crystal Palace-Chelsea 1-4: Gara ricca di reti quella del match valevole per la trentunesima giornata della Premier… - pronosti_calcio : Pronostici Premier League Domenica 11 Aprile 2021: consigli e quote 31ª Giornata - juperikizi : ho appena visto la classifica della premier League e, se il campionato finisse questa giornata, il Liverpool non sarebbe in Champions - ct_1957 : Bene i 3 punti ma chi si lamenta dei cartellini consiglio di guardare la Premier League dove i giocatori parlano po… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Sky Sport

Clamoroso all'Etihad, si potrebbe dire: il Leeds, in dieci per un tempo intero, vince 2 - 1 sul campo del Manchester City. Dietro al risultato ci sono il calcio di Bielsa, lo spirito e l'applicazione ...Sorpresa nella 31/a della. Il Manchester City cade inopinatamente in casa contro il Leeds United guidato dal 'loco' Marcelo Bielsa, di cui Pep Guardiola è grande ammiratore (come egli stesso ha dichiarato in ...Il Liverpool torna a vincere in casa in Premier dopo otto partite in cui aveva raccolto due pareggi e sei sconfitte ...La partita Tottenham - Manchester United di domenica 11 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 31° giornata di Premier League ...