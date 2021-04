Premier League 2020/2021: Chelsea senza pietà col Crystal Palace, poker e testa al Porto (Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria netta da parte del Chelsea nel match valido per la trentunesima giornata di Premier League 2020/2021. Il Crystal Palace viene schiantato 1-4 a domicilio e così la squadra di Tuchel può difendere il quarto posto dall’assalto di Tottenham e Liverpool. I padroni di casa di Hodgson, invece, sono abbastanza tranquilli in classifica e la salvezza è comunque a portata di mano. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo tempo i blues chiudono la pratica in appena mezzora. Vantaggio firmato da Kai Havertz che scalda i motori in vista dell’impegno contro il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League a Siviglia. Poi sale in cattedra un super Pulisic che con una doppietta (la seconda rete è quella conclusiva a pochi minuti dalla ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Vittoria netta da parte delnel match valido per la trentunesima giornata di. Ilviene schiantato 1-4 a domicilio e così la squadra di Tuchel può difendere il quarto posto dall’assalto di Tottenham e Liverpool. I padroni di casa di Hodgson, invece, sono abbastanza tranquilli in classifica e la salvezza è comunque a portata di mano. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo tempo i blues chiudono la pratica in appena mezzora. Vantaggio firmato da Kai Havertz che scalda i motori in vista dell’impegno contro ilnel ritorno dei quarti di finale di Championsa Siviglia. Poi sale in cattedra un super Pulisic che con una doppietta (la seconda rete è quella conclusiva a pochi minuti dalla ...

