Premier | impresa Bielsa | il Leeds del Loco stende il City in 10!

Advertising

LegaSalvini : Daniele Capezzone: 'Politicamente il quadro è chiaro: Speranza tira la corda dal lato delle chiusure, mentre… - passionepremier : Il Leeds compie l’impresa: sconfitto il Manchester City al novantesimo - DoctorM77 : @rajonee09 Sinceramente non ho neanche visto la partita, volevo solo perculare chi parla di Bielsa ogni volta che p… - akipopilo : RT @LegaSalvini: Daniele Capezzone: 'Politicamente il quadro è chiaro: Speranza tira la corda dal lato delle chiusure, mentre #Salvini sta… - popoloZeta : RT @LegaSalvini: Daniele Capezzone: 'Politicamente il quadro è chiaro: Speranza tira la corda dal lato delle chiusure, mentre #Salvini sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier impresa

Corriere dello Sport.it

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Uno stop senza conseguenze per il Manchester City, il ko contro il Leeds non guasta la classifica e non mette certo in pericolo il dominio inLeague. È però comunque una sorpresa e dà a Bielsa una vittoria storica perché per la prima volta batte Guardiola, e lo fa in dieci. La squadra di Pep va sotto nel primo tempo, il gol al 42' ...In effetti Draghi è chiamato a un'non da poco: in pratica 'migliorare la pubblica ... si direbbe che Draghi presto si trasformerà in undal pugno di ferro nel guanto di velluto: i ...Roma, 10 aprile 2021. Per allentare la tensione sociale sempre più diffusa in molte categorie del lavoro autonomo, il Governo deve abbandonare la politica dei micro aiuti attuata fino adesso, sostitu ...Guardiola e Bielsa: vince il secondo, male il primo. Il Leeds fa l’impresa all’Etihad Stadium e batte il Manchester City per 2-1 nel match della trentunesima giornata di Premier League 2020/2021. Lo ...