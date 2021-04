Pre Venezia-Cosenza: le dichiarazioni di Roberto Venturato (Di domenica 11 aprile 2021) Domani 11 Aprile 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 19:00 si disputerà la partita Venezia-Cosenza di Serie B. Nel pre Venezia-Cosenza sono state rilasciate le dichiarazioni del Mister Roberto Venturato. Roberto Occhiuzzi tecnico del Cosenza non parlerà in conferenza stampa: si prosegue sulla linea del silenzio. Un modo per lavorare in serenità in un stadio blindato, al riparo dalle polemiche. Venezia-Cosenza: formazioni e dove vederla Pre Venezia-Cosenza: che cosa ha detto Roberto Venturato? L’allenatore del Venezia Roberto Venturato ha rilasciato delle ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 11 aprile 2021) Domani 11 Aprile 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 19:00 si disputerà la partitadi Serie B. Nel presono state rilasciate ledel MisterOcchiuzzi tecnico delnon parlerà in conferenza stampa: si prosegue sulla linea del silenzio. Un modo per lavorare in serenità in un stadio blindato, al riparo dalle polemiche.: formazioni e dove vederla Pre: che cosa ha detto? L’allenatore delha rilasciato delle ...

Advertising

Calamit97019341 : @PetraReski Ah beh....certo, ma con le onde che c’erano ....pre lockdown vogare in sé era un atto eroico!!! Mio pad… - Pronosticos_pre : Spal vs Venezia ?[No bet] ?2021-04-05 ? -