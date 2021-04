Pontecagnano Faiano | la carica dei mille vaccini anti-Covid

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si conta di realizzare in poche ore 1000 dosi nel nuovo polo vaccinale realizzato aall’interno della palestra dell’Istituto Comprensivo Picentia. Il centro vaccinale, allestito in tempi da record, con le sue otto postazioni è entrato in funzione questa mattina e seguirà il criptò gramma nazionale a partire dagli ottantenni. Presente all’avvio delle operazioni il sindaco Giuseppe Lanzara che ha dichiarato: ”Ringrazio a nome di tutta la comunità l’Asl, i medici, il personale sanitario, la protezione civile, i volontari e qusi sono adoperati per rendere possibile la realizzazione di questo importante risultato”. Attualmente la città diconta 232 positivi e 20 persone decedute a causa del ...