Ponasen e Fabrinasce. I vini affinati nelle Grotte di Villanova

(Di sabato 10 aprile 2021) A tre anni di distanza dall’avvio dell’esperimento, nascono i– bianco e rosso, un Friulano e un Bordeaux prodotti con le uve dei colli di Raschiacco – delledi. Si è infatti concluso il tempo dell’affinazione (a una profondità di 60 metri, con temperatura costante di 11°C e umidità del 98%) ed è arrivato quello dell’imbottigliamento, epilogo vincente di una sfida cui in tanti, all’inizio, avevano guardato con scettiscismo. E invece il sogno del presidente del Gruppo Esploratori e Lavoratoridi, Mauro Pinosa, si è trasformato in realtà: due barriques da 220 litri e del peso di circa 260 chilogrammi l’uno sono pronti ad offrire all’assaggio il proprio contenuto. Farli scendere nella cavità, lungo 189 gradini, era stata più che un’impresa. «Un’idea pazza, mi ...

Udine20 2020

E invece eccoci qui, il risultato è arrivato: ora i due vini, "" - il rosso, così chiamato in onore della nostra antica lingua slava - e " Fabrin ", in omaggio a mio suocero, l'...E invece eccoci qui, il risultato è arrivato: ora i due vini, "" - il rosso, così chiamato in onore della nostra antica lingua slava - e " Fabrin ", in omaggio a mio suocero, l'...A tre anni di distanza dall’avvio dell’esperimento, nascono i vini – bianco e rosso, un Friulano e un Bordeaux prodotti ...