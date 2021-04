Polizia: Mattarella, ‘importante contributo in sfida Covid, vicini a cittadini’ (3) (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – “Nel solco di una lunga storia di fedeltà -prosegue il messaggio del capo dello Stato- alla tradizione e di spinta all’innovazione, si inserisce anche la fondamentale funzione di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica svolto dalla Questure, che garantisce sul territorio l’ordinato esercizio dei diritti costituzionali e la coesione sociale. Ad essa è stato dato riconoscimento con il conferimento alla bandiera della medaglia d’oro al merito civile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 10 aprile 2021) (Adnkronos) – “Nel solco di una lunga storia di fedeltà -prosegue il messaggio del capo dello Stato- alla tradizione e di spinta all’innovazione, si inserisce anche la fondamentale funzione di coordinamento tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica svolto dalla Questure, che garantisce sul territorio l’ordinato esercizio dei diritti costituzionali e la coesione sociale. Ad essa è stato dato riconoscimento con il conferimento alla bandiera della medaglia d’oro al merito civile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto… - poliziadistato : 169° #AnniversarioPolizia In diretta dal @Quirinale l'incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella… - TV7Benevento : Polizia: Mattarella, 'importante contributo in sfida Covid, vicini a cittadini' (3)... - TV7Benevento : Polizia: Mattarella, 'importante contributo in sfida Covid, vicini a cittadini' (2)... - DomenicoMazzil5 : RT @Quirinale: Il Presidente #Mattarella, in occasione del 169° anniversario di costituzione della #Polizia di Stato, ha ricevuto il Prefet… -