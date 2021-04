Pirlo: “Il futuro di Dybala? Ha ancora un anno di contratto, guardiamo anche alla prossima stagione” (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa anche di Dybala e rispondendo alla domanda: Dybala lo vede anche per il futuro nella sua idea di Juventus? “Sì l’ho sempre detto, Dybala è un giocatore importante che purtroppo non ho avuto molto a disposizione quest’anno. guardiamo al presente perché è più importante del futuro. Però lui ha ancora un anno di contratto quindi possiamo guardare anche all’anno prossimo. Ha grande qualità, fa la differenza. Giusto però che facciamo riferimento a quanto può dare adesso e non a quanto non ha potuto dare”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampadie rispondendodomanda:lo vedeper ilnella sua idea di Juventus? “Sì l’ho sempre detto,è un giocatore importante che purtroppo non ho avuto molto a disposizione quest’al presente perché è più importante del. Però lui haundiquindi possiamo guardareall’prossimo. Ha grande qualità, fa la differenza. Giusto però che facciamo riferimento a quanto può dare adesso e non a quanto non ha potuto dare”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da ...

