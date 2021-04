Pioli: «Ibrahimovic non ha offeso nessuno. Donnarumma, resta al Milan» (Di sabato 10 aprile 2021) Al termine della partita tra Parma e Milan, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei propri giocatori. Ecco le sue parole Al termine della partita tra Parma e Milan, Stefano Pioli ha commentato la prestazione dei propri giocatori. Ecco le sue parole: «Bello quando i giocatori rispecchiano quello che proviamo. Oggi era una partita complicata e importante e l’abbiamo vinta. Differenza tra vittorie e trasferta? I numeri sono lì, è strano perché non ci sono i tifosi ma stiamo analizzando anche noi questo fattore. Ciò che conta è la media punti». ESPULSIONE – «Ho parlato con Zlatan, lui mi ha detto che ha discusso con l’arbitro ma mi ha assicurato ma non l’ho offeso. L’ultima frase che gli ha detto è stata “Allora non ti interessa quello che ti dico io. Il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Al termine della partita tra Parma e, Stefanoha commentato la pzione dei propri giocatori. Ecco le sue parole Al termine della partita tra Parma e, Stefanoha commentato la pzione dei propri giocatori. Ecco le sue parole: «Bello quando i giocatori rispecchiano quello che proviamo. Oggi era una partita complicata e importante e l’abbiamo vinta. Differenza tra vittorie e trasferta? I numeri sono lì, è strano perché non ci sono i tifosi ma stiamo analizzando anche noi questo fattore. Ciò che conta è la media punti». ESPULSIONE – «Ho parlato con Zlatan, lui mi ha detto che ha discusso con l’arbitro ma mi ha assicurato ma non l’ho. L’ultima frase che gli ha detto è stata “Allora non ti interessa quello che ti dico io. Il ...

