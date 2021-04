Pierpaolo Pretelli ha detto una bugia, Giulia Salemi lo smentisce: “La sua famiglia mi ha accolta” (Di sabato 10 aprile 2021) Giulia Salemi ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi Chi ha seguito il primo appuntamento de Il Punto Z con Tommaso Zorzi su Mediaset Play sa perfettamente che oltre a Maurizio Costanzo era presente in studio Giulia Salemi. A quanto pare i due ex gieffini dopo le ultime divergenze avute all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 pare che abbiano ritrovato l’armonia persa. E a proposito dell’influencer italo-persiana, recentemente quest’ultima ha smentito quanto affermato pubblicamente dal suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. Una secca smentita riguardo al poco entusiasmo manifestato dai genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia difronte alla loro storia d’amore. L’influencer italo-persiana smentisce Pierpaolo Pretelli: il ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021)ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi Chi ha seguito il primo appuntamento de Il Punto Z con Tommaso Zorzi su Mediaset Play sa perfettamente che oltre a Maurizio Costanzo era presente in studio. A quanto pare i due ex gieffini dopo le ultime divergenze avute all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 pare che abbiano ritrovato l’armonia persa. E a proposito dell’influencer italo-persiana, recentemente quest’ultima ha smentito quanto affermato pubblicamente dal suo fidanzato,. Una secca smentita riguardo al poco entusiasmo manifestato dai genitori dell’ex Velino di Striscia la Notizia difronte alla loro storia d’amore. L’influencer italo-persiana: il ...

