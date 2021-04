Pfas, la Regione Veneto battuta al Tar: deve consegnare i dati sulla contaminazione degli alimenti a Greenpeace e alle Mamme No Pfas (Di sabato 10 aprile 2021) La Regione Veneto ha tentato inutilmente di non rendere pubblici i dati sulla contaminazione da Pfas nella catena alimentare. Ma il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo due ricorsi presentati da Greenpeace e dalle Mamme No Pfas, l’ha condannata a mettere a disposizione dei due movimenti i documenti relativi alle indagini sugli alimenti che potrebbero essere stati contaminati dalle sostanze perfluoroalchiliche. La questione riguarda uno degli inquinamenti più gravi che si siano registrati in Italia. La produzione dei Pfas a scopo industriale nella zona di Trissino (è in corso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Laha tentato inutilmente di non rendere pubblici idanella catena alimentare. Ma il Tribunale amministrativo regionale, accogliendo due ricorsi presentati dae dNo, l’ha condannata a mettere a disposizione dei due movimenti i documenti relativiindagini sugliche potrebbero essere stati contaminati dsostanze perfluoroalchiliche. La questione riguarda unoinquinamenti più gravi che si siano registrati in Italia. La produzione deia scopo industriale nella zona di Trissino (è in corso ...

Advertising

mattinodipadova : Greenpeace vince la storica battaglia in tribunale: uova, salumi e pollame a rischio nella “zona rossa” - nuova_venezia : Greenpeace vince la storica battaglia in tribunale: uova, salumi e pollame a rischio nella “zona rossa” - tribuna_treviso : Greenpeace vince la storica battaglia in tribunale: uova, salumi e pollame a rischio nella “zona rossa” - CorriereAlpi : Greenpeace vince la storica battaglia in tribunale: uova, salumi e pollame a rischio nella “zona rossa” - ilpopoloveneto : Guarda (EV): “ Pfas: la Regione Veneto dia esecuzione immediata alla sentenza del TAR” -

Ultime Notizie dalla rete : Pfas Regione Pfas, il Tar Veneto accoglie il ricorso delle 'mamme' e di Greenpeace VENEZIA - La Regione Veneto dovrà fornire i dati completi relativi alla presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) negli alimenti . E' quanto esprimono le due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale ...

Pfas: in Veneto 18 km di nuovo acquedotto Ne ha dato conferma oggi il Commissario Straordinario per l'Emergenza Pfas in Veneto, Nicola Dell'... 'Quest'opera - fa notare il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia - è stata realizzata in due ...

Dettaglio articolo Regione Veneto Il Tar: la Regione Veneto diffonda i dati dei Pfas nella catena alimentare VENEZIA. Pfas negli alimenti: dopo l’assalto con la barca e gli striscioni a palazzo Ferro Fini, Greenpeace vince una storica battaglia sulla trasparenza degli atti contro la Regione, che li aveva sec ...

Pfas, il Tar Veneto accoglie il ricorso delle "mamme" e di Greenpeace VENEZIA - La Regione Veneto dovrà fornire i dati completi relativi alla presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) negli alimenti. E' quanto esprimono le due sentenze del Tribunale Amministrativo ...

VENEZIA - LaVeneto dovrà fornire i dati completi relativi alla presenza di(sostanze perfluoroalchiliche) negli alimenti . E' quanto esprimono le due sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale ...Ne ha dato conferma oggi il Commissario Straordinario per l'Emergenzain Veneto, Nicola Dell'... 'Quest'opera - fa notare il Presidente dellaVeneto Luca Zaia - è stata realizzata in due ...VENEZIA. Pfas negli alimenti: dopo l’assalto con la barca e gli striscioni a palazzo Ferro Fini, Greenpeace vince una storica battaglia sulla trasparenza degli atti contro la Regione, che li aveva sec ...VENEZIA - La Regione Veneto dovrà fornire i dati completi relativi alla presenza di Pfas (sostanze perfluoroalchiliche) negli alimenti. E' quanto esprimono le due sentenze del Tribunale Amministrativo ...