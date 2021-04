“Perché non c’era la mamma”. Belen Rodriguez a Canzone Segreta, ma tutti hanno notato la pesante assenza di Veronica Cozzani (Di sabato 10 aprile 2021) Belen Rodriguez a Canzone Segreta, la commozione non si trattiene. Una puntata densa di emozioni quella andata in onda su Rai1 con un ospite d’eccezione. La splendida modella e showgirl argentina non ha potuto trattenere le lacrime in seguito alla sorpresa a cui ha assistito sedendo sulla iconica poltroncina del programma di Serena Rossi. Tutto questo grazie alla complicità di papà Gustavo e dei suoi due fratelli. Un grazie speciale a Gustavo e a Cecilia e Jeremias, tutto coronato dall’incantevole voce di Syria e dell’amica Laura Chiatti. Un brano simbolico, così come la sorpresa pensata e ben riuscita per emozionare la bella Belen, che di fronte alla perfomance di ballo e alle note di Gracias a la vida e di Una lunga storia d’amore, non ha saputo trattenere le lacrime di commozione.



. Ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021), la commozione non si trattiene. Una puntata densa di emozioni quella andata in onda su Rai1 con un ospite d’eccezione. La splendida modella e showgirl argentina non ha potuto trattenere le lacrime in seguito alla sorpresa a cui ha assistito sedendo sulla iconica poltroncina del programma di Serena Rossi. Tutto questo grazie alla complicità di papà Gustavo e dei suoi due fratelli. Un grazie speciale a Gustavo e a Cecilia e Jeremias, tutto coronato dall’incantevole voce di Syria e dell’amica Laura Chiatti. Un brano simbolico, così come la sorpresa pensata e ben riuscita per emozionare la bella, che di fronte alla perfomance di ballo e alle note di Gracias a la vida e di Una lunga storia d’amore, non ha saputo trattenere le lacrime di commozione.. Ma ...

Advertising

AnnalisaChirico : Il min. Speranza ha sempre campato di politica, non ha mai gestito un’attività, anche piccola, non ha mai svolto un… - borghi_claudio : La Sardegna era bianca e andava benone. L'hanno messa arancione per due settimane. Sarà che poi è passata a rossa f… - fanpage : I genitori le hanno scritto: 'Sei uno schifo, lesbica, se ti vedo t'ammazzo. Non mi portare a casa quella p*****a p… - eveesari : @Beautif77413855 Non capisco infatti perché si ostinino a dare pezzi della musica a gente che non ha proprio le qua… - _b_r_e_h_ : il mio subconscio mi vuole male perché mi fa sognare scenari troppo realistici che potrebbero accadere ma non accadranno PERCHÉ. -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Fiorentina, Vlahovic: "Con la testa giusta posso arrivare ai livelli di Haaland" Sul futuro , infine: 'Non mi piace parlare del contratto, siamo in una situazione di classifica non bella. Commisso farà di tutto per portare in alto la Fiorentina perché è ambizioso. In estate ...

La rivelazione di Banfi: 'Lotito era romanista' Quindi Lotito era romanista? 'Non lo so se veniva a gufare o a vedere la Roma. Ma posso dire che era romanista perché quando la Roma segnava lo vedevo: era felice. E poi gli è servito essere tifoso ...

Cannabidiolo (CBD): cos'è, perché è così famoso, correlazioni col nostro organismo latinaoggi.eu Sul futuro , infine: 'mi piace parlare del contratto, siamo in una situazione di classificabella. Commisso farà di tutto per portare in alto la Fiorentinaè ambizioso. In estate ...Quindi Lotito era romanista? 'lo so se veniva a gufare o a vedere la Roma. Ma posso dire che era romanistaquando la Roma segnava lo vedevo: era felice. E poi gli è servito essere tifoso ...