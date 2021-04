Perché Berruti, il fidanzato di Maria Elena Boschi, si è vaccinato a 36 anni (Di sabato 10 aprile 2021) È polemica dopo che l'attore si è mostrato su Instagram mentre riceveva la prima dose contro il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 10 aprile 2021) È polemica dopo che l'attore si è mostrato su Instagram mentre riceveva la prima dose contro il Covid-19 L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

infoitcultura : Giulio Berruti si vaccina, il web: “Perché un under 40 lo ha potuto fare?”. La risposta - zazoomblog : Giulio Berruti si vaccina il web: “Perché un under 40 lo ha potuto fare?”. La risposta - #Giulio #Berruti #vaccina… - valerio_berruti : RT @fabbog: Il ritorno dei 'cervelli': 'Ecco perché abbiamo scelto di rientrare in Italia' -