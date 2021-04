Per Santiago è la seconda festa di compleanno a casa con Belen (Foto) (Di sabato 10 aprile 2021) Una piccola festa di compleanno a casa per Santiago che ieri ha compiuto 8 anni (Foto). Il secondo a casa a causa della pandemia, il primo con Antonino e con Belen in dolce attesa della sua sorellina. Palloncini ma non troppi, Santiago sta diventando grande. E grande è anche la sua nuova bicicletta, quella che gli hanno regalato zia Cecilia e Ignazio Moser. Pochi amici in casa e come sempre un pieno di baci della sua mamma e tanta allegria. Ovviamente alla festa non c’è Stefano De Martino, non solo perché lui è impegnato a Roma con la registrazione del serale di Amici ma sarebbe anche un po’ strano vederlo accanto ad Antonino nella casa che ha condiviso con Belen Rodriguez. TORTA ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Una piccoladiperche ieri ha compiuto 8 anni (). Il secondo aa causa della pandemia, il primo con Antonino e conin dolce attesa della sua sorellina. Palloncini ma non troppi,sta diventando grande. E grande è anche la sua nuova bicicletta, quella che gli hanno regalato zia Cecilia e Ignazio Moser. Pochi amici ine come sempre un pieno di baci della sua mamma e tanta allegria. Ovviamente allanon c’è Stefano De Martino, non solo perché lui è impegnato a Roma con la registrazione del serale di Amici ma sarebbe anche un po’ strano vederlo accanto ad Antonino nellache ha condiviso conRodriguez. TORTA ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez, festa in casa con parenti e amici per gli 8 anni di Santiago - ioamoviaggiare : Il Cammino Portoghese per l’interno da Tui a Santiago 8 giorni - bvstiadiSatana : @spaccamilcollo Shia e Mark Wahlberg rovinanp ogni cosa ma gli ultimi sono una trashata pazzesca ci sta pure Santia… - _scansafatiche_ : @sunmoons_ Veramente non ha senso prenderse così per questo. Io nn dico nulla perché anche io nn ho sempre rispetta… - mattinodinapoli : Belen Rodriguez, festa in casa con parenti e amici per gli 8 anni di Santiago -