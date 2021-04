Penso a coloro che la mamma l'hanno persa troppo presto, a quelli che l'hanno perduta in questo anno terribile, talvolta senza averla potuta salutare (Di sabato 10 aprile 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A vederlo così, brizzolato e spesso sorridente, con la sciarpa rossoblù del Bologna sempre al collo, pare un giovanottone. In realtà Pierferdinando Casini è il decano del Parlamento italiano, dove è stato eletto per la prima volta nel 1983, quand’era ragazzo. Ora ha avuto il Covid, è finito in ospedale, e quand’è guarito si è confidato con Alessia Ardesi, che per Libero ha fatto un’interessante serie di interviste sull’Aldilà, la fede, la morte che siamo abituati a rimuovere ma ci ha sfiorati in questo anno terribile, e ha ghermito molti tra i nostri anziani. Casini però ha ancora la mamma. Lo racconta lui stesso: «Si chiama Mirella, faceva la bibliotecaria. Oggi, a 92 anni, è ancora in grande attività. Esce da sola, gioca a bridge, incontra le amiche. Mi ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 aprile 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). A vederlo così, brizzolato e spesso sorridente, con la sciarpa rossoblù del Bologna sempre al collo, pare un giovanottone. In realtà Pierferdinando Casini è il decano del Parlamento italiano, dove è stato eletto per la prima volta nel 1983, quand’era ragazzo. Ora ha avuto il Covid, è finito in ospedale, e quand’è guarito si è confidato con Alessia Ardesi, che per Libero ha fatto un’interessante serie di interviste sull’Aldilà, la fede, la morte che siamo abituati a rimuovere ma ci ha sfiorati in, e ha ghermito molti tra i nostri anziani. Casini però ha ancora la. Lo racconta lui stesso: «Si chiama Mirella, faceva la bibliotecaria. Oggi, a 92 anni, è ancora in grande attività. Esce da sola, gioca a bridge, incontra le amiche. Mi ...

