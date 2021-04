Pensioni | aumenta l' importo dopo aver chiuso la sanatoria delle cartelle | supplemento o ricostituzione

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 10 aprile 2021) Per chi aveva contenziosi con l'Inps, relativi a mancati pagamenti dei contributi ma è comunque in pensione, è possibile, se i contenziosi sono stati risolti, chiedere l'aumento della propria pensione. Infatti anche se tardivi e soggetti a riscossione coattiva, ed anche se sanati con i vari provvedimenti di rottamazionee debiti degli ultimi anni, i contributi previdenziali una volta versati possono essere utilizzati per la liquidazione della pensione, anche se già in essere. Necessario sanare la posizione Non è raro trovare contribuenti che sono ormai in pensione pur non avendo provveduto a versare alcuni anni di contributi. I versamenti previdenziali sono un obbligo per legge e non versarli espone il lavoratore a problematiche come possono essere leesattoriali o la riscossione forzata da parte dei Concessionari alla ...