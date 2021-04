(Di sabato 10 aprile 2021) Il segretario del partito che nel corso delle ultime tre legislature ha partecipato a sei governi su sette, tutti composti da forze che si erano aspramente combattute alle elezioni, si è incontrato ieri con il capo del partito che ha partecipato a ognuno dei tre governi della legislatura attuale, alleandosi prima con la destra contro la sinistra, poi con la sinistra contro la destra e infine con entrambe, per discutere a quattr’occhi, a quanto riportano le agenzie, una norma contro i «». Se non si trattasse del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, potremmo fermarci qui, perché fa già abbastanza ridere (o piangere, a seconda delle sensibilità). Ma proprio di loro si tratta, e quindi, al bel quadretto appena delineato, bisogna purtroppo aggiungere almeno un altro paio di elementi. Stiamo parlando infatti dei due partiti che solo pochi mesi fa erano ...

Advertising

Giancar54 : Pd e M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio -

Ultime Notizie dalla rete : M5s predicano

Linkiesta.it

Mi aspetto, senza troppi giri di parole, sia il PD - forte del "sodalizio" con il- a farlo. Le ...in guardia nella selezione dei nostri rappresentati politici che con troppa facilità...... sarà ormai diventata prevalente ", fanno sapere gli esperti cheprudenza. Le indicazioni ... Infine la il leader della Lega, trovando un assist positivo nelPatuanelli e nel Pd Bonaccini (...Il partito ci pensa, i sondaggi depongono a suo favore e le voci, in regione e non solo, sono ormai insistenti. Lui smentisce, ma le grandi manovre sembrano iniziate ...Per la calendarizzazione del ddl Zan si dovrà aspettare ancora: la proposta del presidente della commissione Andrea Ostellari di congiungere gli ...