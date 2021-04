(Di sabato 10 aprile 2021) Il segretario del partito che nel corso delle ultime tre legislature ha partecipato a sei governi su sette, tutti composti da forze che si erano aspramente combattute alle elezioni, si è incontrato ieri con il capo del partito che ha partecipato a ognuno dei tre governi della legislatura attuale, alleandosi prima con la destra contro la sinistra, poi con la sinistra contro la destra e infine con entrambe, per discutere a quattr’occhi, a quanto riportano le agenzie, una norma contro i «». Se non si trattasse del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, potremmo fermarci qui, perché fa già abbastanza ridere (o piangere, a seconda delle sensibilità). Ma proprio di loro si tratta, e quindi, al bel quadretto appena delineato, bisogna purtroppo aggiungere almeno un altro paio di elementi. Stiamo parlando infatti dei due partiti che solo pochi mesi fa erano ...

Advertising

Linkiesta : #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il go… - dedinus : RT @Linkiesta: #Pd e #M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio. Solo pochi mesi fa, pur di salvare il governo Con… - GiusPecoraro : RT @mimmomazzei: Pd e M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio - 57Davide : RT @mimmomazzei: Pd e M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio - mimmomazzei : Pd e M5s predicano male sui cambiacasacche, dopo aver razzolato peggio -

Ultime Notizie dalla rete : M5s predicano

Linkiesta.it

Il segretario del partito che nel corso delle ultime tre legislature ha partecipato a sei governi su sette, tutti composti da forze che si erano aspramente combattute alle elezioni, si è incontrato ...Mi aspetto, senza troppi giri di parole, sia il PD - forte del "sodalizio" con il- a farlo. Le ...in guardia nella selezione dei nostri rappresentati politici che con troppa facilità...Umbria , un sondaggio realizzato da BiDiMedia sulle intenzioni di voto al 10 aprile in tutte le regioni d'Italia vede la coalizione di ...Solo pochi mesi fa, pur di salvare il governo Conte, democratici e grillini erano impegnati nel promuovere la nascita di un gruppo di responsabili in Parlamento, dopo avere essi stessi cambiato ben pi ...