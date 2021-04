Paura per Grassadonia, il tecnico del Pescara sviene in panchina (Di sabato 10 aprile 2021) Malore per Gianluca Grassadonia negli ultimi minuti di Brescia-Pescara: gioco fermo e tecnico accompagnato negli spogliatoi Gianluca Grassadonia (Getty Images)Finale con brivido in Brescia-Pescara ma non per quanto successo in campo bensì a pochi metri. Il tecnico degli abruzzesi Gianluca Grassadonia ha avuto un malore a quattro minuti dalla fine del match. Improvvisamente dalla panchina hanno chiesto il soccorso dei sanitari in servizio allo stadio. Il gioco è stato interrotto per permettere l’intervento dei medici. Dopo qualche minuto l’allenatore si è ripreso e lasciato la panchina con le sue gambe. Non è stato necessario l’intervento della barella ed è stato portato negli spogliatoi dal personale sanitario del ... Leggi su ck12 (Di sabato 10 aprile 2021) Malore per Gianlucanegli ultimi minuti di Brescia-: gioco fermo eaccompagnato negli spogliatoi Gianluca(Getty Images)Finale con brivido in Brescia-ma non per quanto successo in campo bensì a pochi metri. Ildegli abruzzesi Gianlucaha avuto un malore a quattro minuti dalla fine del match. Improvvisamente dallahanno chiesto il soccorso dei sanitari in servizio allo stadio. Il gioco è stato interrotto per permettere l’intervento dei medici. Dopo qualche minuto l’allenatore si è ripreso e lasciato lacon le sue gambe. Non è stato necessario l’intervento della barella ed è stato portato negli spogliatoi dal personale sanitario del ...

