Paura in Brescia - Pescara: Grassadonia sviene, poi si riprende (Di sabato 10 aprile 2021) Finale da brivido in Brescia - Pescara di Serie B. Al 41' del secondo tempo il tecnico del Pescara, Gianluca Grassadonia, ha avuto un calo di pressione e ha perso conoscenza. Il gioco è stato fermato, ...

