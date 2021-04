Parma-Milan, Pioli: “L’importante era vincere. Rinnovo Donnarumma? Ho un consiglio per lui” (Di sabato 10 aprile 2021) Il Milan esce vittorioso dalla sfida esterna del Tardini contro il Parma.Milan, Donadoni esalta Ibrahimovic: “Zlatan un campione di personalità, i rossoneri hanno stupito tutti”I rossoneri si impongono per 3-1, in una partita non scontata, complicatasi ulteriormente dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic per proteste. Un successo fondamentale, che permette al Milan di trovare 3 punti importanti nella lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Al termine del match, il tecnico Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l'incontro.L'ex tecnico della Lazio si è detto soddisfatto per il risultato, anche se i suoi ragazzi si sono complicati la vita: "Mi è piaciuto l'approccio visto da parte dei ragazzi e dopo la partita contro la ... Leggi su mediagol (Di sabato 10 aprile 2021) Ilesce vittorioso dalla sfida esterna del Tardini contro il, Donadoni esalta Ibrahimovic: “Zlatan un campione di personalità, i rossoneri hanno stupito tutti”I rossoneri si impongono per 3-1, in una partita non scontata, complicatasi ulteriormente dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic per proteste. Un successo fondamentale, che permette aldi trovare 3 punti importanti nella lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Al termine del match, il tecnico Stefanoha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, in cui ha analizzato l'incontro.L'ex tecnico della Lazio si è detto soddisfatto per il risultato, anche se i suoi ragazzi si sono complicati la vita: "Mi è piaciuto l'approccio visto da parte dei ragazzi e dopo la partita contro la ...

