Parma-Milan, Donnarumma attacca Maresca: “Sempre i protagonisti dobbiamo fare” (Di sabato 10 aprile 2021) Si scalda il finale di Parma-Milan dopo il cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic. Qualche parola di troppo dello svedese verso l’arbitro Maresca, che caccia l’attaccante incorrendo nella rabbia di Gianluigi Donnarumma. “Maresca, Sempre i protagonisti dobbiamo fare” queste le parole del portiere rossonero, catturate dai microfoni a bordo campo nel Tardini deserto. Nessun provvedimento per l’estremo difensore, ma Milan costretto a soffrire in dieci nel finale e condannato a giocare senza Ibrahimovic nelle prossime giornate. Parma-Milan, espulso Ibrahimovic. Ingenuità clamorosa dello svedese, le reazioni social (TWEET) SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Si scalda il finale didopo il cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic. Qualche parola di troppo dello svedese verso l’arbitro, che caccia l’nte incorrendo nella rabbia di Gianluigi. “” queste le parole del portiere rossonero, catturate dai microfoni a bordo campo nel Tardini deserto. Nessun provvedimento per l’estremo difensore, macostretto a soffrire in dieci nel finale e condannato a giocare senza Ibrahimovic nelle prossime giornate., espulso Ibrahimovic. Ingenuità clamorosa dello svedese, le reazioni social (TWEET) SportFace.

Advertising

acmilan : ?? Non perderti la conferenza del Mister alla vigilia della trasferta di Parma, LIVE sull’AC Milan Official App ??… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Parma *1-2 AC Milan *(Gagliolo 67‘) #SSFootball - VFumero : @ZZiliani È inutile. Si sta giocando Parma-Milan, ma l'ossessionato Ziliani riesce comunque a mettere in mezzo la Juventus. - Roberto11712522 : #:SerieA: Parma 1 Gol.R.Gagliolo 66 minutes and Milan.2???????????????? -